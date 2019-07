Santos recusa proposta milionária da Sampdoria por Kaique Rocha

O Santos recusou uma proposta de 1 milhão de euros (R$ 4,3 mi) da Sampdoria por Kaique Rocha. Com uma carta de liberação do presidente José Carlos Peres para negociar com outro clube, o zagueiro estava na Itália desde quinta-feira para tentar concluir as tratativas.

A pedida do presidente Peres foi do dobro – 2 milhões de euros (R$ 8,6 mi) e as tratativas foram canceladas por ora. O garoto de 18 anos está voltando para o Brasil.

Kaique tem vínculo até fevereiro de 2020 e pode assinar um pré-contrato a partir de agosto para sair de graça em março. A Sampdoria havia oferecido cinco anos de contrato.

Kaique Rocha treina no elenco profissional desde 2018, mas nunca atuou um minuto sequer. Ele é da geração de Rodrygo e tem 1,95 m de altura. O defensor é monitorado por clubes da Itália desde a base.

