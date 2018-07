Santos recebe Rafael com carinho, mas não tem interesse no goleiro

Rafael Cabral, revelado nas categorias de base do Santos, foi ao CT Rei Pelé para treinar nesta terça-feira. O goleiro mantém a forma no Peixe depois de deixar o Napoli-ITA.

O alvinegro demonstrou carinho pelo Menino da Vila e produziu um vídeo do treinamento com o preparador de goleiros Arzul, mas não tem interesse na contratação. Vanderlei é titular e Vladimir, João Paulo e John são bem avaliados pelo clube.

Em entrevista ao site oficial do Santos, Rafael lembrou de um momento inesquecível para o torcedor, na campanha do título da Libertadores em 2011. Em 16 de março, depois de derrota para o Colo Colo no Chile, o goleiro prometeu a vaga nas oitavas de final. E cumpriu.

“Eu lembro muito bem dessa cena. Fui atrás do gol para tirar uma foto que tinham pedido. Na mesma hora chegaram outros torcedores e tivemos aquela conversa. Não sabia que estava sendo filmado. Fui bem sincero, pois era aquilo que tinha no meu coração. Acreditava que aquela equipe poderia classificar e ser campeã. Felizmente isso aconteceu”, disse.

“Nunca escondi meu carinho pelo Santos, por tudo que vivi aqui dentro, por todas as pessoas que conheci. É uma honra ter jogado aqui e feito história nesse clube. O Santos confiou no meu trabalho. Ganhei minha primeira chance aqui em 2010. Tive a oportunidade de jogar três anos e conquistar seis títulos. O Santos me levou para a Seleção e para a Europa. Sou muito grato por tudo. Poder estar aqui é muito bom, mesmo que seja só para treinar”, completou o camisa 1.

Aos 28 anos e livre no mercado, Rafael Cabral foi sondado por Chievo e Fiorentina, da Itália, além do São Paulo. As negociações, até o momento, não evoluíram.