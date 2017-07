Santos recebe compensação e vende Paulo Ricardo para time da Suíça

O zagueiro Paulo Ricardo, que estava emprestado pelo Santos ao Sion, foi liberado em definitivo para o time da Suíça. Por conta desse acordo, o Peixe receberá uma compensação financeira, além de parte do valor de uma negociação futura.

O jovem de 23 anos foi emprestado aos suíços em julho do ano passado, depois de não conseguir espaço na equipe do ex-técnico Dorival Júnior. Na época, o alvinegro contava com David Braz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Noguera na zaga.

Paulo Ricardo fez 20 jogos pelo Peixe antes de ser emprestado. Ele tinha contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2017.

O defensor é o terceiro atleta negociado com o futebol europeu nesta janela internacional de transferências. Antes dele, Thiago Maia e Caju foram para o Lille, da França. O volante foi vendido e o lateral-esquerdo acabou sendo emprestado.