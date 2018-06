Santos reavalia excursão e só deve fazer dois amistosos no México

O presidente do Santos, José Carlos Peres, previu quatro amistosos no México durante a parada para a Copa do Mundo na Rússia, mas o Peixe deve fazer apenas dois jogos, contra Monterrey e Querétaro, com uma quantia pela participação e as despesas de viagem pagos pelos mexicanos.

O alvinegro confirmou as partidas contra o Monterrey no dia 7, no BBVA Bancomer, e o Querétaro no dia 10, na Corregidora. Antes, havia a expectativa de um jogo diante do Cruz Azul no Estádio Azteca.

A ideia do Santos é não atrapalhar a intertemporada no CT Rei Pelé e nem prejudicar a preparação para o clássico contra o Palmeiras, dia 18, no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco do Peixe se reapresentará na próxima segunda-feira. O técnico Jair Ventura foi mantido no cargo após decisão do Comitê de Gestão.