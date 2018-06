Santos decide manter o técnico Jair Ventura após reunião

O Santos decidiu manter Jair Ventura após reunião do Comitê de Gestão na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro. O técnico dividia opiniões entre os membros do colegiado.

A decisão da diretoria foi de dar nova chance para Jair no segundo semestre, melhorando a qualidade do elenco e com o executivo de futebol Ricardo Gomes por perto para auxiliá-lo. A falta de opções no mercado, com Zé Ricardo perto do futebol árabe e Abel Braga querendo descansar, pesou pela opção de permanecer.

O desempenho de Jair Ventura na temporada é irregular. O Peixe se classificou para as oitavas de final da Libertadores e quartas da Copa do Brasil, porém, é o 15º no Campeonato Brasileiro e tem 14 vitórias, sete empates e 14 derrotas na temporada.

Jair é esperado para a reapresentação do elenco na próxima segunda-feira à tarde, no CT Rei Pelé. O alvinegro iniciará a intertemporada e terá amistosos contra Monterrey e Querétaro, nos dias 7 e 10, no México. A próxima partida será diante do Palmeiras, dia 19 de julho, às 20h (de Brasília), no Pacaembu.

