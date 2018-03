Santos quer Zelarayán e vice-versa, mas negociação é improvável

Sim, o Santos ainda não desistiu de Lucas Zelarayán, do Tigres-MEX. Não, ele não está perto de reforçar o Peixe. A situação, assim como no começo do ano, é complexa.

Com poucas opções no mercado, o alvinegro insiste pelo meia argentino, mas a negociação é mais difícil do que em janeiro e fevereiro. O atleta teve uma sequência de seis jogos como titular, fez dois gols e voltou a ser importante no clube mexicano.

Zelarayán, porém, ainda quer vir para o Santos. Ele sabe que só atuou porque Aquino, meia titular, estava lesionado. O problema é que seus representantes não veem chance de um empréstimo e calculam a saída por, no mínimo, oito milhões de dólares (R$ 26 milhões).

O Lance publicou nesta terça-feira a possibilidade de Zeca ser envolvido na negociação com Zelarayán, mas, no mesmo dia, o lateral-esquerdo fez exames no Corinthians. Diretores santistas afirmam que a chance de envolver o jogador pelo meia do Tigres é zero.

O Santos não vive boa situação financeira e dificilmente conseguirá comprar Zelarayán. O Peixe e os demais clubes brasileiros têm até o dia 2 de abril para trazer jogadores do exterior.