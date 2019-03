Santos provoca o Red Bull nas redes sociais após classificação no Paulista

Dono da melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista, o Red Bull Brasil não foi páreo para o Santos nas quartas de final. Depois de vencer por 2 a 0 no Pacaembu, os comandados de Jorge Sampaoli foram superiores na volta, na última terça-feira, em Campinas, e com o empate por 0 a 0 confirmaram a classificação. Após a partida, O Peixe não perdeu a oportunidade de provocar o rival.

Em suas contas oficiais nas redes sociais, o Santos publicou uma foto de um Peixe com asas, em alusão ao slogan do principal patrocinador e investidor da equipe comandada atualmente por Antônio Carlos Zago. Na legenda da foto, o clube apostou na irreverência: “Entendedores entenderão”, seguida da #PartiuSemi, por conta da classificação no Estadual.

A publicação rapidamente repercutiu e viralizou entre os torcedores do Santos, que aprovaram a brincadeira e, principalmente, a atuação do Santos no Moisés Lucarelli. A partida, inclusive, teve polêmica por conta de um lance em que Rodrygo foi derrubado dentro da área e o árbitro, mesmo após consulta no VAR, manteve a posição inicial e mandou o jogo seguir.

Agora, o Santos espera os resultados dos dois duelos restantes desta quarta-feira para conhecer seu adversário na semifinal. Ultrapassado pelo Palmeiras na classificação geral, o Peixe irá medir forças com o terceiro colocado na tabela. Em Itu, o São Paulo enfrenta o Ituano, enquanto o Corinthians recebe o Novorizontino na Arena de Itaquera.