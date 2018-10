Santos provoca Independiente após eliminação argentina: “Puede llorar”

O Santos pode ter saído da Libertadores há algum tempo, contudo, o clube não se esqueceu das manobras de bastidores que o lesou consideravelmente no torneio continental. Após a derrota do Independiente para o River Plate nesta terça-feira, por 3 a 1, o Peixe fez questão de ir às redes sociais e provocar os argentinos com a letra de uma música bastante conhecida.

O time da Baixada Santista publicou a canção “Vou Festejar”, composta por Jorge Aragão e que ficou eternizada na voz de Beth Carvalho como um dos sambas mais famosos do País. Para facilitar o entendimento do Independiente e de seus torcedores, a versão em questão é em espanhol.

“Llora!

No voy a llamar

No voy a llamar

Llegó la hora

Me vas a pagar

Puede llorar!

Puede llorar! Es tu castigo

Se peleo conmigo

Sin tener por qué

Yo voy a festejar

Voy a festejar

Tu sufrimiento

Tu penar”

(Voy a Festejar) 👋🏻 @Independiente https://t.co/ECSYZLZqxD — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 3, 2018

Relembre a polêmica entre Santos e Independiente

Após o empate em 0 a 0 na Argentina, o Santos se complicou com a Conmebol devido a uma reclamação por parte do Independiente. O clube argentino questionou a escalação do volante Carlos Sánchez, que teoricamente estava suspenso e deveria ficar de fora da partida de ida das oitavas de final, coisa que não aconteceu.

Como punição, o Santos acabou perdendo simbolicamente a partida de ida por 3 a 0, repetindo o que ocorreu com a Chapecoense na Libertadores do ano passado, quando o time catarinense também foi punido com uma derrota pelo mesmo placar por conta da escalação irregular do zagueiro Luiz Otávio.

Em situação extremamente complicada para avançar às quartas de final, o Santos contou com o apoio massivo de sua torcida no jogo de volta, no Pacaembu, contudo, não saiu de um novo empate sem gols e viu a vaga ficar com o Independiente.