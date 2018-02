Ao marcar o gol da vitória do Santos sobre o São Paulo neste domingo, no Morumbi, Gabigol comemorou com uma dança diante da bandeirinha de escanteio. E o enredo não é inédito: o atacante fez a mesma coisa contra Corinthians e Palmeiras em suas arenas.

O Peixe aproveitou o “hat-trick” para publicar um álbum com as danças de Gabriel em suas redes sociais: “Mais alguém colecionando esse álbum? Bom dia, nação santista!”.