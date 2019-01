Santos procura Guilherme Marques, mas concorrência e fluxo de caixa dificultam acerto

Por indicação do técnico Jorge Sampaoli, o Santos procurou Guilherme Marques, do Malatyaspor-TUR, como informou o SporTV. A concorrência e o fluxo de caixa, porém, dificultam qualquer negociação.

Destaque do Malatyaspor na campanha surpreendente com o terceiro lugar no Campeonato Turco, Guilherme foi procurado por Besiktas e Galatasaray. E o Peixe oferece pagamento parcelado e a partir do segundo semestre.

Com a chance de Liga dos Campeões na próxima temporada e a prioridade de compra, o Malatyaspor não vê sentido em perder um de seus principais jogadores e não ter dinheiro agora para repor. Dessa forma, o Alvinegro não deve levar a negociação para frente.

Emprestado pelo Benevento até 30 de junho, Guilherme é lateral-esquerdo de origem, mas tem atuado como meia aberto pela direita ou segundo volante. O atleta tem 27 anos e se profissionalizou pelo Braga-POR. Seu agente, Marcelo Robalinho, da Think Ball, foi procurado pela reportagem, mas não atendeu ao contato.