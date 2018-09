Santos prevê rápida estreia de reforço após preocupação com exames

Felippe Cardoso não deve demorar para estrear pelo Santos. O atacante é esperado na tarde desta quarta-feira no CT Rei Pelé para o primeiro treinamento. O técnico Cuca tem pressa para utilizá-lo como alternativa ou até ao lado de Gabigol no ataque. Ele é um centroavante alto (1,87m), forte e com facilidade na função de pivô.

O Peixe estava preocupado com uma lesão no púbis do atacante, mas superou a desconfiança após exames como ressonância magnética na região da bacia e apuração sobre a parte clínica e questões de disciplina com profissionais da Ponte Preta.

O alvinegro não viu limitações depois de testes realizados em São Paulo, nesta terça, e a comissão técnica recebeu informações semelhantes sobre o estado físico do jogador de 19 anos: ele estava em fase final de recuperação, já liberado para a transição ao campo.

Felippe não atua desde maio, em derrota por 3 a 1 para o Atlético-GO, pela Série B do Campeonato Brasileiro. São 22 partidas na temporada, com quatro gols marcados. O centroavante se destacou pelo Osvaldo Cruz, clube detentor de 40% dos direitos econômicos, e foi contratado pela Macaca em setembro de 2017. A Ponte exerceu o direito de compra em fevereiro deste ano.

O Santos contratou o atacante primeiramente por empréstimo até 15 de janeiro por conta de burocracias, mas irá adquirir 60% dos direitos econômicos por R$ 3 milhões em três parcelas para um contrato de cinco anos.