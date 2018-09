Santos contrata Felippe Cardoso, atacante da Ponte Preta

O Santos contratou nesta terça-feira o atacante Felippe Cardoso, da Ponte Preta. O jogador de 19 anos chega à Vila Belmiro, a princípio, em empréstimo até o fim do ano. Como o pagamento é parcelado, a transação completa será liberada ao fim da quitação, em janeiro.

O Peixe adquirirá cerca de R$ 3 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta, que vem como alternativa para Gabigol. O acordo será de cinco temporadas.

Após indicação do técnico Cuca, o alvinegro correu para viabilizar a negociação. Dia 4 de setembro é a data-limite para inscrições no Campeonato Brasileiro. Ele já está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Aprovado nos exames médicos, Felippe está em fase final de recuperação de problema no púbis e não atua desde maio, em derrota por 3 a 1 para o Atlético-GO, pela Série B do Campeonato Brasileiro. São 22 partidas na temporada, com quatro gols marcados.

O centroavante se destacou pelo Osvaldo Cruz, clube detentor de 40% dos direitos econômicos, e foi contratado pela Macaca em setembro de 2017. A Ponte exerceu o direito de compra em fevereiro deste ano.