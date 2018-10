Santos prevê Felippe Cardoso pronto só no Campeonato Paulista

O Santos prevê Felippe Cardoso pronto em janeiro, para a disputa do Campeonato Paulista 2019. A chance do centroavante atuar ainda nesta temporada.

Como a Gazeta Esportiva antecipou, Felippe tem um problema sério no púbis. O Peixe não descarta a necessidade de intervenção cirúrgica, mas insistirá no tratamento convencional, com fortalecimento reequilíbrio muscular.

Felippe Cardoso foi contratado em setembro, junto à Ponte Preta, e só atuou por 20 minutos no empate em 0 a 0 com o São Paulo, na Vila Belmiro, no dia 16 de setembro. Desde então, está no departamento médico, sem atividade com bola.

A pubalgia do jogador de 19 anos é antiga e fez com que ele não atuasse desde o dia 19 de maio pela Macaca antes de vestir a camisa alvinegra. O incômodo o acompanha desde as categorias de base, porém, o departamento médico aprovou a contratação após exames.

Indicado pelo técnico Cuca, Felippe Cardoso foi contratado por R$ 3 milhões, em parcelas, por 60% dos direitos econômicos. O acordo é de cinco temporadas.