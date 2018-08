Santos prevê duas semanas de preparação antes da estreia de Derlis

O Santos prevê duas semanas de treinamentos antes da estreia de Derlis González. Dessa forma, como o atacante não está regularizado na Copa do Brasil, a primeira partida deve ser no dia 19, contra o Sport, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

O paraguaio atuou pela última vez há mais de três meses, no dia 4 de maio, em empate do Dínamo de Kiev-UCR em 1 a 1 com Mariupol, pelo Campeonato Russo.

Derlis treinou pela primeira vez na última terça-feira, no CT Rei Pelé, e fez apenas trabalhos leves. Ele se apresentou em boas condições, mas é preciso se recondicionar física e tecnicamente antes de ser liberado.

Derlis González foi contratado por empréstimo de dois anos em troca por Vitor Bueno. O meia se despediu do Santos em publicação nas redes sociais nesta terça-feira.

“Fala, nação santista. Estou passando aqui para me despedir de vocês. E agradecer por tudo que fizeram por mim ao longo desses três anos. Por todo apoio e carinho, e também pelas cobranças que me fizeram amadurecer e me tornar um ser humano melhor. Obrigado ao Santos por realizar todos os meus sonhos de criança e também o da minha família. Estarei sempre na torcida!”, escreveu.