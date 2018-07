Santos pode ter preparador de goleiros como técnico contra o América-MG

Se não substituir Jair Ventura a tempo, o Santos pode ter o preparador de goleiros Arzul como técnico interino diante do América-MG, domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O auxiliar Serginho Chulapa foi expulso após discutir com o técnico do Flamengo, Mauricio Barbieri, no empate em 1 a 1 desta quarta-feira, na Vila. A súmula apontou que o interino xingou o colega de “filho da p…”.

O auxiliar, oficialmente, foi Lucas Matheus, analista de desempenho, porém, foi Arzul quem mais atuou ao lado de Chulapa e é ele o indicado para ficar na área técnica no domingo.

O Santos espera contratar um treinador até sexta-feira para não precisar recorrer ao preparador de goleiros. Os mais cotados pelo executivo de futebol são Zé Ricardo e Dorival Júnior. Vanderlei Luxemburgo corre por fora. Enquanto isso, o presidente José Carlos Peres procura um estrangeiro e cogita Juan Carlos Osorio, do México, e Jorge Sampaoli, da Argentina. Ariel Holan, do Independiente-ARG, Matías Almeyda, ex-Chivas-MEX.

O Palmeiras demitiu Roger Machado na noite desta quarta-feira, mas, até o momento, o nome foi colocado em pauta. Serginho Chulapa não tem chance de ser efetivado.