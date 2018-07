Chulapa elogia o Santos, cobra Gabigol e Bruno Henrique e diz: “Sede de cerveja”

O auxiliar e interino Serginho Chulapa gostou da atuação do Santos no empate em 1 a 1 com o Flamengo nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ponto não altera muito a posição do Peixe, 13º, mas demonstra força diante do líder da competição.

“Disputamos um jogo contra o primeiro colocado. Time muda um e o nível é o mesmo. Time mostrou determinação, foi um jogo igual. Primeiro tempo muito bom, Vanderlei só fez uma defesa no segundo tempo, no chute do Geuvânio, e tivemos mais oportunidades. Sai satisfeito porque não empatamos com qualquer time, foi com o líder. Tivemos uma evolução boa”, disse Chulapa.

“Passei confiança desde segunda, quando me avisaram… Não tenho vaidade, qualquer hora eu embarco. Acho que passei confiança. Importante porque o time vinha de resultados ruins com o Jair, lamentei muito a saída dele, e estavam querendo buscar um resultado positivo aqui. Empate foi dos males o menor. E motivação. Cobrar, que é o mais importante. Conversei com um por um e depois em conjunto na preleção. Acho que o time fez um bom jogo”, completou o auxiliar.

Chulapa admitiu a má atuação de Bruno Henrique e prometeu cobrar Gabigol, autor do gol de empate do Santos contra o Flamengo.

“Ele (Bruno Henrique) sabe que é o jogador que esperamos muito. Hoje não esteve bem, mas com essa sequência vai ser o Bruno Henrique de antes. Marcou, lutou. Se não joga bem, tem que correr. Esperamos muito dele. Não é o jogador de hoje, a gente conhece, mas teve entrega”, explicou.

“Procuro passar para ele que não é um centroavante, é um meia. Com Ricardo Oliveira, caia pelas laterais e fazia gol que dói. Tem hora que quer enfeitar muito e dei uma dura, mas fez gol, se entregou. Entrega do time foi muito legal. Ele devagarzinho vou pôr na linha. Fez o gol muito importante e dá muita moral”, concluiu.

E para terminar, Serginho Chulapa agradeceu à imprensa e arrancou gargalhadas dos jornalistas: “Estou com uma sede de cerveja que vocês nem imaginam”.