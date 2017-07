Santos pega o Bahia para embalar no Brasileirão antes dos mata-matas

‘Comendo pelas beiradas’, o Santos vem conquistando seu espaço no Campeonato Brasileiro. Sem perder há cinco jogos, o Peixe ocupa a terceira colocação, com 27 pontos, e segue perseguindo os líderes do torneio nacional. Nas próximas semanas, porém, a equipe comandada por Levir Culpi precisará dividir as atenções com os jogos de volta das quartas da Copa do Brasil e das oitavas da Libertadores. Mas antes de retornar aos mata-matas, os santistas precisam bater o Bahia, neste domingo, às 11h (de Brasília), no Pacaembu, para seguirem embalados.

“São competições diferentes. Temos que pensar no Bahia, que é um time perigoso, começou bem, oscilou, e está resgatando o bom momento. Precisamos reverter contra o Flamengo depois. Será difícil, mas tudo é possível. Já vimos muitas situações que deram certo no futebol”, explicou o zagueiro David Braz, citando o duelo contra o Rubro-Negro carioca, na próxima quarta, na Vila, pela Copa do Brasil, onde o Peixe precisa reverter uma desvantagem de 2 a 0.

Já para o confronto diante do Bahia, o defensor não contará com seu parceiro Lucas Veríssimo, que cumpre suspensão automática. Cleber e Fabián Noguera disputam a vaga deixada pelo titular. Além disso, o lateral-direito Victor Ferraz ainda não se recuperou de dores no joelho esquerdo e está praticamente descartado para o confronto.

Em contrapartida, o técnico Levir Culpi terá os retornos de Daniel Guedes e Bruno Henrique. A dupla cumpriu suspensão na vitória contra a Chape, na última quarta-feira, na Vila, e está à disposição.

Por fim, Gustavo Henrique, Zeca e Ricardo Oliveira, que já estão treinando com bola desde a última terça, ainda não estão 100% fisicamente e devem voltar apenas na próxima semana.

Tricolor aposta na força fora

O Bahia vive altos e baixos neste Brasileirão. Após estrear com uma goleada de 6 a 2 contra o Atlético-PR, o tricolor oscilou bastante e chegou entrar na zona de rebaixamento. Nas últimas semanas, porém, o time comandado por Jorginho engatou uma sequência de cinco jogos sem derrota e se estabeleceu no meio da tabela.

E para seguir subindo na competição e acabar com a série de 21 partidas de invencibilidade do Santos no Pacaembu, os baianos apostam no retrospecto recente fora de seus domínios.

Nos últimos dois compromissos que teve longe da Fonte Nova, o Bahia conquistou duas vitórias, batendo Ponte Preta por 3 a 0, no Moisés Lucarelli, e Atlético-MG, no Independência, por 2 a 0.

“O Santos tem essa cultura de mandar jogos na capital. Mas o Bahia tem torcida no Brasil todo. A embaixada do Bahia em São Paulo vai nos ajudar, como sempre. Tirando o jogo da Vila, melhora. O Santos é forte, tem uma equipe forte. Mas o Bahia também é forte. A gente espera fazer um jogo de igual para igual e sair com o triunfo”, explicou o volante Renê Júnior, que passou pelo Santos em 2013.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X BAHIA

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 23 de julho de 2017, domingo

Horário: 11h (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Rodrigo F Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

SANTOS: Vanderlei; Daniel Guedes, Fabián Noguera (Cleber), David Braz e Jean Mota; Yuri, Vecchio e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Kayke.

Técnico: Levir Culpi

BAHIA: Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Renê Júnior, Juninho, Zé Rafael e Régis; Mendoza e João Paulo.

Técnico: Jorginho