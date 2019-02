Santos paga Cueva só em 2020 e segue firme por pelo menos dois reforços

O Santos aceitou um investimento alto por Christian Cueva, de R$ 26 milhões, mas só pagará o meia a partir de 2020, em quatro parcelas semestrais. Dessa forma, o Peixe não perdeu força no mercado em busca de mais reforços.

O Alvinegro não tem grandes recursos para pagamento à vista, porém, aceita pagar 3 milhões de dólares (R$ 11 milhões) por um centroavante – a quantia não foi suficiente por Blandi, do San Lorenzo, e Raniel, do Cruzeiro. Alexandre Pato, do Tianjin, e Ricardo Oliveira, do Atlético-MG, também interessam.

Além de um camisa 9, prioridade para o técnico Jorge Sampaoli, o Santos quer um lateral-esquerdo para substituir Dodô – Abner, do PSTC, e Thiago Carleto, sem clube, são duas das opções.

O Peixe ainda pensa num ponta visando a saída de Rodrygo para o Real Madrid, em julho, e as prováveis convocações de Derlis González e Soteldo para as seleções do Paraguai e Venezuela, respectivamente. A negociação por Michael, do Goiás, ainda não avançou.

O Alvinegro já contratou Everson, Aguilar, Soteldo, Jean Lucas e Cueva. O objetivo é fechar o elenco com dois ou três reforços e buscar novidades para o segundo semestre entre destaques do estaduais e atletas do exterior na próxima janela internacional de transferências.