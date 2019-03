Santos negocia rescisão contratual de Gabriel Calabres

O Santos negocia a rescisão do contrato de Gabriel Calabres. O meia de 20 anos tem vínculo até o dia 31 de outubro, não está nos planos do técnico Jorge Sampaoli e tem treinado com os sparrings.

Como a Gazeta Esportiva antecipou, o Peixe corria risco de perdê-lo de graça pois não conseguiu a renovação em tempo hábil e ele poderia assinar um pré-contrato para sair de graça a partir de maio.

Sem chance de renovar, o Alvinegro aceita conversar sobre a rescisão e estima, no máximo, uma compensação financeira do atleta ou dos empresários pela liberação antecipada.

“Estamos em negociação (pela rescisão do contrato), mas não houve nada concreto até agora”, disse o agente Neto Genovez, à reportagem.

Calabres recebeu propostas de empréstimo recentes, como da Chapecoense e La Coruña-ESP, mas o Alvinegro pediu pela permanência nessa temporada, sem imaginar a falta de espaço com Sampaoli.

Destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018, Gabriel Calabres não se destacou como profissional e fez apenas quatro partidas.