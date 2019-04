Santos não responde ao Oeste, e revelação pode ir para o Athletico

A negociação entre Santos e Oeste por uma troca entre Cleber Reis e Pedrinho não avançou. Com o impasse, o atacante de 19 anos negocia com o Athletico-PR e atrai o interesse do Atlético-MG.

O Oeste procurou o Peixe disposto a contratar Cleber por empréstimo até dezembro. Em troca do zagueiro, o Alvinegro pediu Pedrinho e alegou a “vitrine” como forma de ambos os clubes lucrarem no futuro.

Nos últimos dias, porém, o Santos não falou mais com o Oeste. A equipe do interior conversa paralelamente com interessados em Pedrinho e não desiste de Cleber.

“Há uma conversa, mas ainda não avançou. Eu ainda tento o Cleber. E o Pedrinho é muito bom, é alvo de alguns clubes”, disse Aparecido Roberto de Freitas, conhecido como o Cidão, dono do Oeste, à Gazeta Esportiva.

Cleber Reis tem 28 anos e está afastado do dia a dia com o técnico Jorge Sampaoli. O zagueiro diz ser alvo de propostas, mas a maioria dos clubes das sérias A e B não demonstrou interesse.

“As coisas estão bem encaminhadas. Eu estou 100% pronto e focado para o início da competição (Série A). Tenho certeza que 2019 será um grande ano”, disse o zagueiro.