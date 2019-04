Santos pede revelação do Oeste para liberar Cleber

O Santos pediu o atacante Pedrinho, revelação do Oeste, para liberar o zagueiro Cleber Reis. A negociação está em andamento.

A ideia foi do presidente José Carlos Peres. A negociação seria por empréstimo – Cleber poderia voltar a atuar com frequência; Pedrinho teria a exposição de atuar no Peixe.

Pedrinho tem 19 anos, atua pelos lados do campo e é visto como grande promessa recente do Oeste. Ele esteve perto de ser comprado pelo Corinthians recentemente.

Cleber tem 28 anos e não está nos planos de Jorge Sampaoli. O tempo sem atuar, desde 2018, no empréstimo ao Paraná, prejudicou o interesse de clubes das séries A e B.

As tratativas ainda estão em estágio inicial. A primeira proposta do Oeste por Cleber, para pagar a menor parte do salário, sem jogador em troca, foi recusada.