Santos não cumprirá promessa de dividir jogos entre Vila e Pacaembu pela metade

O Santos não cumprirá a velha promessa de dividir os mandos de campo pela metade entre Vila Belmiro e Pacaembu nesta temporada.

O presidente José Carlos Peres disse várias vezes que os 50% para cada local seria respeitado. Em outras ocasiões, chegou a afirmar que o Pacaembu poderia receber até 60%. Na prática, porém, a Vila tem grande vantagem.

O Peixe atuou 15 vezes na Vila Belmiro e 10 no Pacaembu neste ano. E os próximos dois jogos – Bahia, quinta-feira, e Botafogo, no domingo -, estão confirmados para a Baixada Santista.

Depois dessa semana, restarão quatro partidas em casa: São Paulo, Cruzeiro, Chapecoense e Flamengo. Nem se todas elas forem no Pacaembu a promessa será cumprida.

Pesou a favor da Vila a preferência do técnico Jorge Sampaoli e do elenco. A diretoria estuda formas de se organizar com antecedência para atuar mais vezes em São Paulo em 2020. Há a limitação de apenas um grande evento esportivo por dia na capital paulista.

A parceria com a Progen, empresa vencedora da licitação pelo Pacaembu, ainda não avançou. O grupo assumirá efetivamente a administração a partir de janeiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com