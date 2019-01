Santos não aumenta proposta e deixa Sampaoli em “saia justa” com Campaña

O Santos não aumentou a proposta ao Independiente-ARG pelo goleiro Martín Campaña e deixou o técnico Jorge Sampaoli em uma “saia justa”.

Sampaoli indicou uma série de reforços ao Peixe e conversa com os jogadores que têm negociações em andamento. No caso de Campaña, o treinador entrou em contato, revelou o desejo em contar com ele e fez o atleta uruguaio manifestar o interesse em vir para o Brasil.

O problema é que o Peixe enviou uma primeira proposta, na semana passada, de 3 milhões de dólares (R$ 11,2 mi) parcelados em 48 meses, ouviu um “não”, prometeu uma oferta maior e não o fez. O Independiente afirma que não houve qualquer contato recente.

Depois de deixar o negócio com o Independiente esfriar, o Alvinegro tentou Everson, do Ceará, e também não teve sucesso. A esperança de Sampaoli pelo primeiro reforço de 2019 é Pablo Pérez, do Boca Juniors. O técnico é fã do seu futebol e o vê como provável capitão sob seu comando. Antes, o treinador ligou para Gigliotti, mas viu o centroavante ir para o Toluca-MEX.

Jorge Sampaoli está preocupado com a falta de reforços e tem o compromisso do Santos por novidades nos próximos dias. Enquanto isso, o argentino tem gostado dos treinamentos e está otimista por bons resultados se as contratações chegarem. Há, na visão da comissão técnica, a necessidade de um goleiro, um lateral-esquerdo, um zagueiro, um volante, um meia e um centroavante.