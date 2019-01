Santos oficializa proposta por Pablo Pérez, do Boca Juniors

O Santos oficializou nesta segunda-feira uma proposta por Pablo Pérez, volante e capitão do Boca Juniors-ARG, para um contrato de três anos. A informação foi inicialmente publicada pela Tyc Sports. O interesse do Peixe foi antecipado pela Gazeta Esportiva.

O jogador de 33 anos foi indicado pelo técnico Jorge Sampaoli e o Peixe está otimista. O alvinegro espera concluir essa negociação ainda nessa semana. A pedida é de R$ 5,5 milhões limpos.

Pérez é capitão no Boca, mas vê o Alvinegro e o futebol brasileiro como salto na carreira. Ele se reapresentou no clube argentino nesta semana.

O Santos ainda não anunciou reforços para 2019. O primeiro compromisso será diante do Corinthians, em amistoso no domingo, em Itaquera. A estreia oficial de Sampaoli será no dia 19, diante da Ferroviária, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.