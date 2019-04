Santos monitora mercado por outras posições, mas prioriza um 9 e sonha com Pedro

Após anunciar a contratação do volante Jobson, do Red Bull Brasil, o Santos monitora o mercado com jogadores de mais de uma posição, mas prioriza um centroavante.

Ricardo Oliveira, do Atlético-MG, é um objetivo distante. Outro sonho é Pedro, do Fluminense. O Peixe acredita que pode ter chance de contratá-lo a partir de junho, com a ajuda da segunda parcela da venda de Rodrygo ao Real Madrid, no valor de aproximadamente R$ 90 milhões.

“Pedro? Quem não quer? Mas é muito caro. As chances são sempre possíveis”, disse o presidente José Carlos Peres, à Gazeta Esportiva.

Pedro tem 21 anos, e voltou a atuar nesta quarta-feira, depois de 234 dias de recuperação de cirurgia no joelho direito. O centroavante atuou por 40 minutos na vitória por 2 a 0 do Flu sobre o Santa Cruz, pela Copa do Brasil.

Nos últimos dias, os nomes de Maxi López, do Vasco, e Uribe, do Flamengo, foram especulados – o presidente negou ambos os nomes e confirmou a negociação improvável por Ricardo Oliveira.

Vale lembrar que a janela internacional de transferências está fechada. A reabertura ocorrerá em julho. Até lá, atletas vindos do exterior não podem atuar por clubes brasileiros.

Jobson foi o oitavo reforço do Santos para a temporada. Além do volante, já chegaram o goleiro Everson, o zagueiro Felipe Aguilar, os laterais-esquerdos Felipe Jonathan e Jorge, o volante Jean Lucas, o meia Cueva e o atacante Soteldo.