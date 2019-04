Santos anuncia a contratação do volante Jobson

Na tarde desta terça-feira, o Santos enfim anunciou a contratação do volante Jobson, que defendeu o Red Bull Brasil na atual edição do Campeonato Paulista. O jogador chega por um contrato de cinco anos com o Peixe. O meio-campista já participou dos primeiros treinamentos com os novos companheiros.

Para contratar Jobson, o Santos desembolsou aproximadamente R$ 4 milhões. O pagamento será realizado de forma parcelada, por 70% dos direitos econômicos do volante. A negociação já estava acertada há algumas semanas. Contudo, o Peixe só depositou a primeira parte do pagamento ao time de Campinas nos últimos dias.

Nas quartas de final do Paulistão, Jobson enfrentou o Santos. Na ocasião, o Alvinegro da Vila Belmiro venceu por 2 a 0 no Pacaembu e empatou em 0 a 0 no Moisés Lucarelli.

No momento, o jogador chegaria para brigar por uma vaga com Alison. Yuri é o reserva imediato, mas não vem correspondendo quando entra em campo. Além disso, pode ser uma sombra para Diego Pituca. Sampaoli ainda conta com Jean Lucas para a posição.

Outros clubes também demonstraram interesse no atleta de 23 anos, como o Atlético-MG e o Athletico-PR. Porém, deu preferência ao Santos pela chance de trabalhar com o técnico argentino Jorge Sampaoli.

Jobson é o oitavo reforço do Santos para a temporada 2019. Além do meia, já chegaram o goleiro Everson, o zagueiro Felipe Aguilar, os laterais-esquerdos Felipe Jonathan e Jorge, o volante Jean Lucas, o meia Cueva e o atacante Soteldo.