Santos marca lançamento de 3º uniforme e fará estreia contra o Furacão

O Santos anunciou que fará o lançamento de seu terceiro uniforme no próximo dia 22, em evento fechado em São Paulo. A camisa só deveria ser revelada aos torcedores na data marcada. Porém, no início de julho, a imagem do ‘novo manto’ acabou vazando nas redes sociais durante reunião do Conselho Deliberativo do clube.

O uniforme é bem diferente do tradicional e tem uma estampa camuflada nas cores cinza e preta. No ano passado, a escolha foi por um modelo azul, com faixas brancas e pretas no peito. A estreia da nova camisa será no embate com o Atlético-PR, no dia 23, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Há um bom tempo os terceiros uniformes das equipes de futebol passaram a ganhar uma importância ainda maior, especialmente quando elas possuem um estilo diferente, que vá além das quatro linhas. É exatamente isso que tentamos fazer com o uniforme do Santos nessa temporada, estreando no país o conceito “CAMO” e tornando essa tradicional equipe, mais uma vez, precursora”, afirmou o gerente de marketing da Kappa Brasil, Alex Watanabe.

A pré-venda do terceiro uniforme teve início na última terça-feira, em lojas virtuais. Entre esta quarta e o próximo dia 21, nas lojas físicas do Peixe, os 100 primeiros compradores (números limitados, veja abaixo) terão acesso ao evento oficial de lançamento na Avenida Pacaembu, 1934, a partir das 19h, no dia 22 de setembro. No local, eles irão receber antecipadamente o manto, além de um par de ingressos para o jogo contra o Furacão.