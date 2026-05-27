Brazão valoriza vaga do Santos nos playoffs da Sul-Americana e despista sobre saída

O goleiro Gabriel Brazão valorizou a classificação dos Santos aos playoffs da Copa Sul-Americana. O Peixe venceu a primeira na atual edição do torneio ao ganhar do Deportivo Cuenca por 3 a 0, nesta terça-feira, na Vila Belmiro. Personagem da partida, o arqueiro defendeu um pênalti na reta final da partida.

"Sou muito grato a Deus por essa classificação, por ter feito um grande jogo. Seguir trabalhando, agora enfrentamos o terceiro da Libertadores. É ver quem vai vir, mas independente, vamos enfrentar de frente, porque temos um elenco muito qualificado", afirmou Brazão ao SBT.

Brazão também explicou o gesto direcionado ao banco de reservas do Santos após defender o pênalti de Leguizamón já nos acréscimos da segunda etapa. Durante a celebração, o camisa 77 apontou para a comissão técnica do clube depois de garantir o clean sheet para a defesa santista.

"Não só para o Cuca, mas só para o Arzul, para o Maia, o Denis, Cuquinha, César Sampaio. Estamos juntos nessa. Eu falo que, enquanto eu estiver aqui, vou dar o meu máximo, como sempre venho dando. Tem momentos na nossa carreira que são difíceis, que a gente acaba não conseguindo produzir da forma que gostaria, mas eu tive resiliência, não cheguei aqui à toa. Esses momentos nos fazem crescer", analisou o jogador.

Por fim, Brazão ainda despistou sobre seu futuro no clube. A diretoria do clube liberou o goleiro para procurar um novo clube na próxima janela de transferências. Ele, inclusive, não seria titular contra o Cuenca, mas a decisão foi revista pela cúpula santista na manhã desta terça-feira, horas antes do jogo.

"Sempre entrego nas mãos de Deus, é trabalhar, fazer o que tenho que fazer aqui, e Deus está no controle de todas as coisas", concluiu o jogador.

O Santos de Brazão, agora, já retoma o foco no Campeonato Brasileiro. O Peixe recebe o Vitória neste sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 18ª rodada, a última antes da pausa para a Copa do Mundo.

Situação na Sul-Americana

Com o resultado, o Santos terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo D, se classificando aos playoffs da Copa Sul-Americana. Com sete pontos, o Peixe fechou com a mesma pontuação do San Lorenzo, mas garantiu a vaga no saldo de gols (dois contra um do time argentino). O time do técnico Cuca, agora, aguarda a definição dos grupos da Libertadores para saber quem será seu adversário nos playoffs.

Próximo jogo do Santos