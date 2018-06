Santos lança Portal da Transparência: “Algo inédito na história”

O Santos lançou nesta quarta-feira seu “Portal da Transparência”. O site com informações da vida financeira do Peixe foi uma promessa de campanha do presidente José Carlos Peres.

O endereço conta com borderôs, informações sobre atletas e sócios, regimento interno, estatuto social, código de ética e uma parte com os compromissos assumidos pela atual gestão, os “11 pilares”, que, após cumpridos, receberão um selo. O site terá atualização periódica com balanços financeiros e novas informações apuradas pela auditoria forense realizada no clube desde março.

“Transparência gera credibilidade que gera reputação. É esta boa reputação que seguirá aproximando o Santos do mercado e dos bons patrocinadores. Estamos orgulhosos de lançar o Portal da Transparência, é algo inédito na história e mais um compromisso de campanha que cumprimos em tão pouco tempo. Administrar com transparência, competência e responsabilidade é prioridade e uma das marcas de nossa gestão”, disse José Carlos Peres.

“Temos reunido nossos maiores esforços para que tenhamos uma gestão efetivamente transparente”, corroborou Orlando Rollo, vice-presidente.

Além do Portal da Transparência, o Santos quer reformular seu site oficial em breve. O atual tem conteúdos desatualizados, como os elencos da base e do sub-23, e outros esportes, casos do futebol americano e goalball.