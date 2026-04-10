Santos lança nova camisa em parceria com a banda Charlie Brown Jr.

Santos e Wanted divulgaram, nesta sexta-feira, detalhes da nova camisa em parceria com a banda Charlie Brown Jr. A peça não é um uniforme oficial, mas integra a linha colaborativa entre as três marcas.

A camisa é uma homenagem à banda CBJR, que nasceu na cidade do litoral paulista. O ex-vocalista do grupo, Chorão, que morreu em 2013, era torcedor fanático do Peixe.

O modelo é baseado na camisa alvinegra do Santos. Na parte central, está o nome do clube, acompanhado de um grafismo com a sigla SFC, que significa "Santos Futebol Clube". Além disso, há frases como "Esse é meu time" e "Essa é minha cidade" ao longo da peça. Na parte traseira, aparece o nome da banda "Charlie Brown Jr.", acompanhado do número 013, em referência ao DDD do litoral paulista.

A equipe descreveu a camisa como uma "tradução do lifestyle urbano e esportivo da Vila Belmiro". As peças estão disponíveis apenas na loja virtual da Wanted.

Das arquibancadas para as ruas.

Das ruas para as pistas de skate. A coleção Wanted × Santos F.C × Charlie Brown Jr. nasce da cultura que reside na cidade de Santos, transformando identidade em peças que traduzem o lifestyle urbano e esportivo da Vila Belmiro. Disponível em… pic.twitter.com/qCqr2bQeYa — Santos FC (@SantosFC) April 10, 2026

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