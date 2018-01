Santos goleia a Portuguesa Santista em jogo-treino fechado no CT

Jair Ventura comandou o Santos em um jogo-treino na tarde dessa quinta-feira contra o time da Portuguesa Santista, no CT Rei Pelé. Foram disputados três tempos de 45 minutos cada e o resultado final foi uma goleada do Peixe por 8 a 1 frente a equipe do bairro vizinho a Vila Belmiro, que disputará a Série A3 do Campeonato Paulista em 2018.

O jovem Rodrygo, de apenas 16 anos, marcou dois gols. Bruno Henrique, Vecchio, Diego Cardoso, Yuri Alberto, também de 16 anos, Yuri e Rafael Longuine completaram o placar elástico. Vale lembrar que, apesar da aparente boa impressão deixada por Rodrygo e Yuri Alberto, a dupla não deve ser aproveitada por Jair Ventura nesse início de temporada.

A pedido do treinador santista, a imprensa não pôde acompanhar o jogo-treino e os detalhes do teste também não puderam ser repassados pela assessoria de imprensa do clube. Ou seja, informações sobre escalações, alterações, formações táticas e o período que cada um recebeu oportunidade são guardadas a sete chaves por Jair Ventura.

A princípio, o Santos não tem outro jogo-treino agendado, mas é provável que o elenco volte a ser testado antes da estreia oficial da equipe na temporada, diante do Linense, dia 17, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.