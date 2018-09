Santos garante compra, mas se preocupa com salário de Dodô

O Santos garante a permanência de Dodô após o empréstimo pela Sampdoria-ITA, mas está preocupado com os salários do lateral-esquerdo a partir de 2019.

O Peixe diz ter reservado os 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 10 milhões) fixados em contrato pela compra do ala. O problema é ter que arcar com 100% dos vencimentos mensais. Como os italianos pagam parte e Dodô abriu mão de outra fatia, Dodô precisaria se adequar ao futebol brasileiro.

“Dodô tem contrato até 31 de dezembro. Estamos conversando com empresário. Com a Sampdoria está acertado e dinheiro reservado. Salário da Europa preocupa, teria que reduzir. Todo jogador que contratamos de fora é assim”, disse o presidente José Carlos Peres, depois de reunião do Comitê de Gestão na noite desta segunda-feira, na Vila Belmiro.

O Santos já poderia ter comprado Dodô, mas Peres aposta na queda do euro depois da eleição presidencial no Brasil, marcada para o dia 7 de outubro.

“Dodo está garantidíssimo. Temos até 31 de dezembro para adquiri-lo em definitivo. Dinheiro separado. E já estamos falando com o agente dele. Exerceremos a compra depois da eleição, quando a moeda vai voltar ao normal”, disse Peres, em contato com a Gazeta Esportiva, no último dia 9.

Com o desejo de permanecer em 2019, o lateral de 26 anos entrou em campo 35 vezes no ano, sem marcar gols e com duas assistências.