Santos fica perto de contratar lateral-esquerdo Romário, do Ceará

Mesmo com as eleições presidenciais em dezembro, o Santos segue atento ao mercado e está encaminhando sua primeira contratação para 2018. Trata-se do lateral-esquerdo Romário, que tem contrato até dezembro com o Ceará e já pode assinar um pré-acordo com qualquer equipe.

O Estatuto Social do Peixe impede o presidente Modesto Roma Júnior de comprar ou vender jogadores nos últimos três meses de mandato, sem a autorização do Conselho Deliberativo e o parecer favorável do Conselho Fiscal.

Porém, como Romário viria de graça a partir de janeiro, o Peixe não vai adquirir seus direitos econômicos, burlando o artigo.

Romário é um dos destaques do Ceará na Série B. Atualmente, ele é o líder de assistências do Vozão no torneio, com seis passes para gols.

Vale lembrar que no início de outubro, Modesto Roma admitiu que estava buscando a contratação de um lateral-esquerdo. A diretoria conta com a possibilidade de perder Zeca ou Caju para o futebol europeu, em janeiro.