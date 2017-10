Santos fala sobre reconhecimento de título mundial: “Sem novidades”

O Santos recebeu com serenidade o reconhecimento da Fifa dos títulos mundiais das equipes que ganharam a Copa Intercontinental, entre 1960 e 2004. Com a decisão, a equipe da Vila Belmiro vê suas duas conquistas na Era Pelé, em 1962 e 1963, oficializadas pela entidade máxima do futebol.

“Sem novidades”, descreveu o Instagram oficial do Peixe na manhã desta sexta-feira, com uma foto da equipe lendária liderada pelo Rei de Futebol.

O Santos faturou o título mundial de 1962 ao bater o Benfica, de Portugal. No ano seguinte, repetiu a conquista, desta vez contra o Milan, da Itália. Em 2011, voltou a disputar a final do Mundial, em novo formato, e perdeu para o Barcelona por 4 a 0.