Fifa reconhece títulos mundiais de Santos, Flamengo, Grêmio e São Paulo

Nesta sexta-feira, os times que se sagraram campeões da Copa Intercontinental, disputada somente por clubes europeus e sul-americanos entre 1960 e 2004, foram reconhecidos pela Fifa como campeões mundiais. Em reunião de conselho ocorrida em Calcutá, na Índia, a entidade optou por considerar os títulos como equivalentes ao Mundial Interclubes realizado ao fim de cada ano, torneio que coloca frente a frente todos os campeões continentais.

Antes, a Fifa considerava apenas os títulos conquistados a partir de 2000 como mundiais. Desta forma, quatro times brasileiros tiveram suas conquistas finalmente reconhecidas. São eles: Santos (1962 e 1963); Flamengo (1981); Grêmio (1983) e São Paulo (1992 e 1993). A Copa Rio, vencida por Palmeiras, em 1951, e Fluminense, em 1952, não foi discutida na reunião e, portanto, continua sem o reconhecimento de título mundial.

“Na nova Conmebol, fixamos com um dos eixos da mudança fazer justiça pelo futebol sul-americano, inclusive indo além do judicial. Hoje, vemos refletidos nossos esforços em um justo reconhecimento que a Fifa faz aos clubes sul-americanos e europeus que ganharam a Copa Intercontinental e foram tradicionalmente considerados campeões do mundo”, apontou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

Confira todos os times vencedores da antiga Copa Intercontinental, agora reconhecida como Mundial:

1960 – Real Madrid-ESP

1961 – Peñarol-URU

1962 – Santos-BRA

1963 – Santos-BRA

1964 – Internazionale de Milão-ITA

1965 – Internazionale de Milão-ITA

1966 – Peñarol-URU

1967 – Racing-ARG

1968 – Estudiantes-ARG

1969 – Milan-ITA

1970 – Feyenoord-HOL

1971 – Nacional-URU

1972 – Ajax-HOL

1973 – Independiente-ARG

1974 – Atlético de Madri-ESP

1976 – Bayern de Munique-ALE

1977 – Boca Juniors-ARG

1979 – Olimpia-PAR

1980 – Nacional-URU

1981 – Flamengo

1982 – Peñarol-URU

1983 – Grêmio

1984 – Independiente-ARG

1985 – Juventus-ITA

1986 – River Plate-ARG

1987 – Porto-POR

1988 – Nacional-URU

1989 – Milan-ITA

1990 – Milan-ITA

1991 – Estrela Vermelha-SRV

1992 – São Paulo

1993 – São Paulo

1994 – Vélez Sarsfield-ARG

1995 – Ajax-HOL

1996 – Juventus-ITA

1997 – Borussia Dortmund-ALE

1998 – Real Madrid-ESP

1999 – Manchester United-ING

2000 – Boca Juniors-ARG

2001 – Bayern de Munique-ALE

2002 – Real Madrid-ESP

2003 – Boca Juniors-ARG

2004 – Porto-POR