Santos explica melhorias e mostra andamento das obras na Vila

O Santos atualizou o seu torcedor sobre o andamento das obras na Vila Belmiro em nota oficial publicada nesta quarta-feira. As reformas continuarão por pelo menos até março.

O Peixe destacou a melhora na iluminação e a preocupação com a segurança pública. O presidente José Carlos Peres disse que a tragédia no CT do Flamengo aumentou ainda mais a necessidade de ter tudo nos conformes. Fernando Volpato, gerente administrativo do Peixe, comentou sobre a reforma.

“Após três semanas, todos os trabalhos estão em pleno andamento. A manutenção do sistema de iluminação já foi concluída. O laudo oficial de empresa homologada pela CBF para atestar a conformidade com o manual de licenciamento está programado para março, entretanto o clube contratou levantamento próprio para antecipar os resultados. Este levantamento preliminar aponta para um aumento de 60% no nível de iluminação do campo, atingindo nível superior ao estabelecido para a temporada 2019. Resultado que propicia ao estádio Urbano Caldeira sensível melhora para a prática do futebol, valorizando a experiêcia dos torcedores e as transmissões das redes de televisão”, disse o executivo.

Veja a nota oficial abaixo:

“Em mais uma etapa da necessária obra pela qual passa a Vila Belmiro, as lâmpadas dos refletores do estádio, de mais de duas décadas, foram totalmente substituídas por lâmpadas novas. Os vidros de proteção dos refletores também passaram por limpeza química e polimento, garantindo iluminação adequada para os futuros jogos do Peixe em casa.

Diferentemente do habitual, quando realizam-se obras pontuais ao longo das pré-temporadas, neste ano de 2019 surgiu a necessidade de manutenções mais específicas, não apenas rotineiras. Nos meses de dezembro e janeiro ocorreram a reforma do gramado, as inspeções nos sistemas elétricos e de ar condicionado, inspeções no sistema de combate a incêndios e pinturas em geral. Já ao longo destes 60 dias de paralisação da Vila Belmiro, ocorrem intervenções que objetivam a segurança do público no estádio, e o atendimento ao manual de licenciamento da CBF.

Camarotes, marquises e obras de grande altura

Entre as diversas intervenções estão a manutenção na cobertura metálica dos camarotes do quarto andar. Pelas condições especiais de risco de trabalho em altura, foi necessária a contratação e execução de um projeto de linhas de vida, de acordo com o preconizado pelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

A marquise das cadeiras sociais apresentavam sinais de infiltração no revestimento inferior, recomendando-se a remoção total da camada de reboco para inspeção da integridade estrutural, além de eventuais tratamentos e correções. Tratando-se também de local de difícil acesso em altura, foi exigida a instalação de uma grande estrutura com andaimes e plataforma para realização dos trabalhos com segurança.

Melhorias no campo

Aproveitando a janela de oportunidade criada em decorrência da paralisação dos jogos para as referidas intervenções, decidiu-se também pela realização de melhorias na região localizada atrás do gol do setor do placar, incluindo a demolição de todas as construções existentes na parte interna da mureta do gramado, modernização das divisórias campo/arquibancada, remodelagem das escadas de acesso aos vestiários e novo local para PcDs (Pessoas com Deficiência). São melhorias que visam maior conforto aos torcedores, atletas e profissionais de imprensa, além de uniformização e harmonização estética”.