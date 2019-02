Peres diz que tragédia no Flamengo serve de alerta para o Santos

O presidente do Santos, José Carlos Peres, diz que a tragédia no CT do Flamengo, com 10 mortos, serve de alerta para o Peixe e outros clubes.

Peres destaca o apoio do torcedor alvinegro, a homenagem no uniforme e explica as medidas de segurança tomadas em reforma em andamento na Vila Belmiro.

“Uma tragédia que abateu a todos nós. Hoje, pela primeira vez, não se ouviu um pio no minuto de silêncio. Coisa muito triste, muito mesmo. Não desejamos isso nem para o maior inimigo. Fizemos homenagem póstuma na nossa camisa, logo acima do nosso escudo. Foi muito triste e é um alerta para todos nós. Ninguém está livre, mas quanto mais segurança, melhor. Venho fazendo isso no Santos há um mês. Marquise estava rachada e não foi porque quero jogar no Pacaembu, interditamos por causa da marquise danificada. Talvez tenhamos até que derrubar e fazer uma metálica. Essa questão de segurança é muito importante”, disse o presidente, à Rádio Santos.

Antes, em reunião do Conselho Deliberativo, o presidente comparou o reparo na Vila com a queda do rompimento da barragem em Brumadinho-MG. Peres afirmou que, mesmo com autorização de peritos, é preciso evitar o risco de qualquer problema no estádio. As obras devem prosseguir até março.

