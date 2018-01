Santos estreia contra o América-RN em busca do quarto título da Copinha

Nesta terça-feira, o Santos começará sua trajetória em busca de mais um título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida diante do América-RN acontecerá às 19h15, em Novo Horizonte, e a expectativa tanto da diretoria como dos torcedores é de que o clube comece com o “pé direito” na competição, ainda mais com o talento do atacante Walison, mais conhecido como Madalena.

Um dos destaques do atual elenco e uma das promessas para jogar pela equipe principal nos próximos anos, o jogador afirmou que acredita em uma ótima campanha do Peixe e que o clube entra para ser o grande campeão de 2018. “Nunca vi um clube como o Santos FC. É um prazer imenso vestir essa camisa e agradeço o apoio e confiança de todos. Espero fazer uma ótima copinha e ajudar o Clube a trazer mais um troféu para a Vila Belmiro”.

Apesar de não ter chegado na final nos últimos três anos, o Santos é uma das equipes mais vitoriosas da competição. O primeiro título aconteceu na edição de 1984 e com as conquistas em 2013 e 2014, o time se tornou tricampeão e um dos favoritos para chegar até à grande final no Pacaembu.

Com a mudança no regulamento, a Copinha apresenta um grau de dificuldade ainda maior. O torneio teve um acréscimo no número de times (128) e agora apenas uma equipe dos 32 grupos passará para a próxima fase da competição. Com isso, uma derrota na estreia complicará muito a campanha de qualquer time que sonha em levantar o troféu no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo e data da grande final.