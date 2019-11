Santos esclarece caso envolvendo Bruno Henrique e o Flamengo

Nesta quarta-feira, o Santos esclareceu os boatos de que o Flamengo não teria efetuado o pagamento em dia do atacante Bruno Henrique, uma das principais contratações do Rubro-Negro para esta temporada. Em nota divulgada no site oficial, o clube negou qualquer atraso.

“O Santos FC faz questão de vir a público para deixar claro que não há atrasos nos pagamentos do CR Flamengo com relação à transferência do atacante Bruno Henrique para o clube carioca. Os valores acordados pelos clubes seguem pagos rigorosamente em dia, e não há qualquer questão sobre o tema”, escreveram.

Eleito o melhor jogador desta edição da Copa Libertadores da América, Bruno Henrique foi vendido ao Flamengo por volta de R$ 25 milhões, valor que foi dividido em três parcelas.

No gramado, o Santos realizou, nesta quarta-feira, seu último treinamento antes de enfrentar o Fortaleza. A partida está prevista para esta quinta, às 20 horas (de Brasília), pela 35ª rodada do Brasileirão.

