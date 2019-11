Sampaoli esboça equipe do Santos sem Jorge, Marinho e Gustavo Henrique

O técnico Jorge Sampaoli esboçou mudanças na escalação do Santos no treino desta quarta-feira, no CT Rei Pelé. Além do lateral-esquerdo Jorge, que sente um desconforto no joelho direito, Marinho e Gustavo Henrique não integraram a equipe titular.

Tanto o zagueiro quanto o atacante receberam o terceiro cartão amarelo diante do Cruzeiro e desfalcam o Santos. Para o lugar de Gustavo Henrique, as opções são Luan Peres e Luiz Felipe. Na vaga de Marinho, a tendência é que Derlís Gonzales receba uma chance.

Outra dúvida para Sampaoli está no setor de meio-campo, com Diego Pituca e Evandro disputando uma posição. No treino desta quarta-feira, a escalação titular foi formada por: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Alison, Carlos Sánchez e Diego Pituca; Derlis González, Soteldo e Eduardo Sasha.

Esta foi a última atividade do Peixe antes do jogo contra o Fortaleza, que ocorre na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Castelão. A Gazeta Esportiva obteve a lista de relacionados, não divulgada pelo Santos, que conta com 23 atletas.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros: Everson, Vanderlei e João Paulo;

Laterais: Pará, Victor Ferraz e Felipe Jonatan;

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Aguilar;

Meio-campistas: Alison, Carlos Sánchez, Diego Pituca, Evandro, Jean Mota, Jobson e Sandry;

Atacantes: Derlis González, Soteldo, Eduardo Sasha, Venuto, Tailson e Kaio Jorge.

