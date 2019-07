Santos entra em contato com o Real Madrid e deve receber por Rodrygo até sexta

O Santos entrou em contato com o Real Madrid (ESP) nas últimas horas e deve receber a segunda parcela da venda de Rodrygo até sexta-feira.

A operação deve ser feita nesta quarta e o trâmite no Banco Central pode ser concluído entre quinta e sexta. O valor é de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 85 mi). O total é de 45 milhões de euros (R$ 197 mi).

Com dinheiro em caixa, o Peixe poderá negociar melhor no mercado, diminuindo valores envolvidos. Neste momento, o clube tenta reforços via parcelamento ou pagamento a partir de agosto. Outra urgência é quitar o direito de imagem atrasado com elenco e comissão técnica.

O objetivo do presidente José Carlos Peres é contratar ao menos um lateral-direito para ser “sombra” a Victor Ferraz e um substituto para o volante Jean Lucas, agora no Lyon (FRA). Um ponta pode vir em caso de oportunidade.

Rodrygo já treina no Real Madrid. O atacante de 18 anos será observado por Zinedine Zidane antes de saber se fará parte do elenco profissional, do time B ou será emprestado.

