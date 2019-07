Santos espera “ajuda” do Real Madrid para aumentar força no mercado

O Santos espera uma “ajuda” do Real Madrid (ESP) para aumentar o poder de negociação na janela de transferências em busca de reforços.

O Real tem até 31 de julho para pagar os 20 milhões de euros (R$ 85 mi) restantes de Rodrygo, mas, após informações de bastidor, o Peixe prevê a transferência antecipada da quantia.

Com dinheiro em caixa, o Alvinegro poderia negociar melhor no mercado, diminuindo valores envolvidos. Neste momento, o clube tenta reforços via parcelamento ou pagamento a partir de agosto.

O objetivo do presidente José Carlos Peres é contratar ao menos um lateral-direito para ser “sombra” a Victor Ferraz e um substituto para o volante Jean Lucas, agora no Lyon (FRA). Um ponta pode vir em caso de oportunidade.

Além de contratações, o Santos quer usar o dinheiro de Rodrygo para deixar os direitos de imagem em dia, diminuir a dívida e continuar as reformas na Vila Belmiro e CT Rei Pelé.

