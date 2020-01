Santos enfrenta a Ponte Preta pela segunda fase Copinha

Após vencer o Marília na última quinta-feira, o Santos garantiu sua classificação à próxima fase da Copa São Paulo de Juniores e agora enfrenta a Ponte Preta neste sábado.

“Não é hora de escolher adversário, é hora de se impor e esperamos chegar longe na competição”, afirmou o técnico Márcio Zanardi,

O Peixe, líder do grupo 2, chega com 100% de aproveitamento após vencer os três jogos da primeira fase. Já a Macaca conta com apenas uma vitória na competição, logo na primeira rodada. Depois disso, o clube anota uma derrota e um empate, mas, mesmo assim, se classificou por ter saldo de gols melhor que o São José-RS.

“Deu certo nosso plano de o time terminar em primeiro lugar a primeira fase”, disse Zanardi, que analisou a difícil vitória sobre o Marília na última rodada da etapa inicial. “Saímos atrás do placar e isso faz parte do amadurecimento da equipe”, emendou.

O confronto ocorre no próximo dia 11, em Oswaldo Cruz, as 16h (de Brasília). O vencedor avança para enfrentar Londrina ou Timon-MA, que se enfrentam as 19h, no mesmo lugar.

