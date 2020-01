Santos vira para cima do Marília e se classifica com 100% de aproveitamento na Copinha

Em Marília, o Santos venceu, de virada, por 2 a 1 os donos da casa na tarde desta quinta-feira, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o placar, o Peixe terminou a etapa inicial do torneio líder do grupo 2, com 100% de aproveitamento.

Na próxima fase, o adversário do Alvinegro da Vila Belmiro será a Ponte Preta, segunda colocada do grupo 1, novamente em Marília. Já o time do interior paulista dá adeus ao torneio.

Assim como contra o Olímpico, pela segunda rodada, o Santos demorou para engrenar. Precisando vencer por três gols de diferença para se classificar, o MAC foi para cima desde o início e marcou já no primeiro lance. Victor recebeu do lado direito com liberdade e mandou belo chute cruzado, sem chances para o goleiro Matheus. Atrás no placar, o Peixe até tentou igualar o marcador ainda na primeira etapa, mas pouco ofereceu perigo.

Mas, após o intervalo, o time de Márcio Zanardi voltou com tudo e marcou aos 9 minutos com Allanzinho. Quarto gol do camisa 8 do Santos, artilheiro da equipe na competição. Apesar do bom recomeço santista, o ritmo voltou a cair bastante depois do tento e a partida ficou equilibrada, repleta de erros de passe dos dois lados.

Contudo, no apagar das luzes, aos 44, Lucas Henrique recebeu livre na entrada da área e mandou cruzado para o fundo do gol, garantindo a terceira vitória em três jogos do Alvinegro.