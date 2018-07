Santos encaminha renovação para se proteger e valorizar Diego Pituca

O executivo de futebol do Santos, Ricardo Gomes, diz que a renovação do contrato de Diego Pituca está perto de ocorrer. E, diferentemente dos casos de Robson Bambu e Léo Cittadini, a negociação não é por conta da validade do acordo, mas sim por valorização e segurança no mercado.

Pituca tem contrato até 2021, mas recebe o mesmo salário do período no time sub-23, algo em torno de R$ 20 mil por mês. O Peixe entende que o atleta merece aumento e quer se resguardar do interesse de outros clubes, estipulando uma multa rescisória.

“Foi uma das primeiras reuniões que eu tive com o presidente e com representantes, e isso está muito bem encaminhado”, disse Ricardo Gomes, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

Depois de se destacar na equipe B, Diego Pituca foi promovido ao elenco profissional ainda na pré-temporada, demorou a ter oportunidade e após a entrada, não saiu mais. O atleta de 25 anos foi titular absoluto com Jair Ventura e se manteve com Serginho Chulapa.

Meia de origem, Diego Pituca se firmou como volante. No total, são 14 jogos na temporada. Ele ainda não marcou gols, mas deu três assistências.