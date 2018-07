Santos admite dificuldade para renovar com Bambu e Cittadini: “Muito difícil”

O Santos tem dificuldade para renovar com Robson Bambu e Léo Cittadini. O zagueiro tem contrato até novembro. E o meia possui acordo até o fim deste ano. Ambos podem assinar um pré-contrato para sair de graça.

Cittadini foi procurado por Benfica-POR e Lazio-ITA. As negociações não avançaram nos últimos dias. Bambu é a quinta opção para a defesa, mas o Peixe tem interesse na permanência. O jovem de 20 anos foi destaque na equipe sub-20.

“Cittadini, com a chegada do Cuca (pode mudar)… Mas é verdade que um pouco atrasado em relação à renovação, e será muito difícil de acontecer. Está complicado e tem poucas chances. A chegada do Cuca pode mudar”, disse o executivo de futebol Ricardo Gomes, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

“São dois casos de atraso e estamos tentando recuperar, tanto o Léo como Bambu, mas difícil”, completou o diretor.

Ricardo Gomes vê o elenco enxuto e não quer perder opções para Cuca, que reestreará contra o Cruzeiro, quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.