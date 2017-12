Santos e Nilmar rescindem contrato e atacante pode se aposentar

O contrato de Nilmar com o Santos foi rescindido no fim da tarde desta quarta-feira. A confirmação saiu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O atacante chegou ao Peixe em 10 de julho deste ano e seu vínculo tinha vencimento apenas em dezembro de 2018, com um salário de R$ 200 mil mensais. No entanto, o acordo chegou a ficar suspenso a partir de setembro, até ser definitivamente desfeito nessa quarta.

Em contato com a Gazeta Esportiva, o clube confirmou o adeus de Nilmar. A reportagem também apurou que o próprio atleta foi quem solicitou sua ‘demissão’. Ele pretende repensar sua carreira e cogita até uma aposentadoria.

Com a camisa do Alvinegro Praiano, Nilmar disputou apenas 39 minutos ao todo. O atleta de 33 anos entrou em campo somente em dois jogos, contra Coritiba e Cruzeiro – ambos realizados em agosto e que acabaram empatados.

Antes de chegar ao Santos, Nilmar estava parado há mais de um ano. Sua última partida havia sido em maio de 2016, pelo Al Nasr, seu ex-clube. E um dos principais motivos para a carreira do atacante não engrenar como em seus tempos áureos é a depressão. A doença, inclusive, fez com que Nilmar fosse cortado do clássico contra o Corinthians em cima da hora. Pouco depois, a notícia da suspensão de seu contrato foi confirmada pelo clube.

Agora, o futuro de Nilmar é uma verdadeira incógnita. Depois de brilhar com camisas de Corinthians, Internacional, Lyon-FRA e até da Seleção Brasileira, o jogador corre o risco de ter a carreira interrompida definitivamente de forma inesperada.