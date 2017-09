Diagnosticado com depressão, Nilmar tem contrato suspenso no Santos

Após o UOL publicar que Nilmar corre o risco de não atuar mais na temporada, por conta de sofrer com depressão, o Santos emitiu uma nota oficial, no final da tarde deste sábado, confirmando a informação e a suspensão do contrato do atacante, pelo menos temporariamente, que agora ficará longe dos gramados para tratar da doença.

“O Santos FC acatou a solicitação do atleta Nilmar para cumprir um afastamento temporário, sem ônus para o clube, para tratar de questões de saúde, com a anuência do Departamento Médico. A Diretoria dará o apoio necessário para que sua reintegração ocorra o mais breve possível”, exprime a nota.

Ainda segundo a matéria, o departamento médico do clube já colocou o jogador para ter o acompanhamento de uma psicóloga. Até o momento, não é possível dar uma previsão de quando e se ele será reintegrado ao elenco.

Somando as participações nas partidas contra Coritiba e Cruzeiro, Nilmar esteve em campo pelo Santos em apenas 39 minutos. Antes do clássico com o Corinthians, na última rodada, o Peixe divulgou que ele era desfalque por contrair uma conjuntivite.

Nilmar foi apresentado no Santos no dia 10 de julho, depois de ficar 14 meses sem disputar uma partida oficial. Naquela ocasião, ele demonstrou confiança de que não enfrentaria mais problemas com lesões para recuperar o alto nível de seu futebol.

Aos 33 anos, o atacante tem passagens por grandes clubes como Corinthians, Internacional e Lyon. Além disso, chegou a vestir a camisa da Seleção Brasileira.