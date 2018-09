Santos diz que pagou R$ 34 milhões em dívidas de gestões passadas

Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira, o Santos diz ter pago, em 2018, R$ 34 milhões em dívidas deixadas pelas gestões de Modesto Roma, Odilio Rodrigues e até de Marcelo Teixeira.

Uma planilha foi divulgada pelo Peixe. Os débitos começam em 2006, na rescisão contratual do zagueiro Luiz Alberto. O alvinegro ainda tem mais de R$ 36 milhões para quitar.

Dentre as dívidas pagas, constam R$ 300 mil e R$ 190 mil em direito de imagem para Ricardo Oliveira e Lucas Lima, respectivamente, além de R$ 403 mil de acordo com Robinho. Os maiores montantes são R$ 8 milhões para o empresário Giuliano Bertolucci e R$ 12 milhões para a empresa Bonassa Bucker. Veja a nota oficial abaixo e as dívidas no link.

“Dando continuidade à transparência que rege a nossa gestão, o Santos FC divulga valores que o Clube teve que desembolsar durante os primeiros meses de 2018, que deveriam ter sido pagos por gestões anteriores.

Fomos muito criticados no início de nossa gestão, pela demora em contratações de atletas para fortalecer nosso elenco, porém encontramos o Clube com as contas zeradas, 13º salário de funcionários atrasados, impostos retidos e não pagos (apropriação indébita), imagem e premiação do elenco com mais de 6 meses de atraso.

Estamos colocando as contas em dia e não atrasando as contas geradas em nossa gestão. Dos mais de 70 milhões de reais que encontramos em atraso ao assumirmos o Clube, já liquidamos praticamente metade e seguimos trabalhando para um Santos FC sem dívidas.

Importante lembrar, que nesta gestão, o aumento de passivo que tivemos, não significa exatamente, um aumento de endividamento, e sim o registro contábil de receitas futuras. Os custos e despesas gerados nesta gestão estão sendo pagos em dia. Anexo a relação dos valores pagos nesta gestão que pertencem a gestões passadas: Pagamentos de Gestões Anteriores”.