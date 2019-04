Santos diminui valor e espera fechar com Jobson nessa semana

O Santos prevê o fim da negociação por Jobson, do Red Bull Brasil, até o fim dessa semana. O volante de 23 anos não esteve à disposição da equipe de Campinas no título do Troféu do Interior, conquistado nesta segunda-feira, nos pênaltis, depois de empate por 0 a 0 com a Ponte Preta.

De acordo com membros da diretoria, o Peixe conseguiu diminuir a pedida inicial do RB – de R$ 4 milhões, houve acordo por R$ 3 mi, para 70% dos direitos econômicos. O clube do interior não comenta sobre as tratativas. Há um acerto desde 1º de abril.

O Alvinegro prometeu a primeira das duas parcelas iguais de R$ 1,5 milhão até sexta-feira. Assim, com o dinheiro na conta, o Red Bull liberaria Jobson para assinar e iniciar os treinamentos no CT Rei Pelé. Os exames médicos já foram realizados.

Jobson tem 23 anos, foi revelado pelo Palmeiras e estava no Náutico antes de ser destaque pelo Red Bull. O atleta deu seus primeiros passos na carreira em escolinha de futebol do Santos.